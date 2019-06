Lucciole e stelle, aperitivo e passeggiata in natura

Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l'ultima volta in mezzo a noi. Per il ciclo "Letteratura in natura" Dulcamara è lieta di presentare: Calvino. Lucciole e stelle



Aperitivo fantastico e passeggiata tra le fronde del bosco una sera d'estate sulle ali delle pagine di un grande classico: Il Barone Rampante.



Adatto a tutti! Proprio a tutti!! Grandi e piccini!!



Dalle 18.30 alle 20 Aperitivo a buffet con posti a sedere

15€ adulti e 10€ bambini (bevande escluse)

Dalle 20 alle 21.30 circa Passeggiata nel bosco

5€ a partecipante



L'evento avrà luogo al raggiungimento dei 30 partecipanti.

Il giorno prima comunicheremo sulla nostra pagina FB Dulcamara - cucina vegetariana se l'evento è confermato o meno.



Per info e prenotazioni chiamare o lasciare un messaggio in segreteria al num 051/796643.