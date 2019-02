Lucia Sardo in "La madre dei ragazzi"

Il 22 febbraio alle ore 21 la grande attrice Lucia Sardo porta al Teatro Ridotto uno dei personaggi più iconici della sua carriera: Felicia Impastato.

Lucia Sardo attraverso momenti di lotta pubblici e momenti di vita quotidiana dona un ritratto di questa donna scevro da qualsiasi ideologia o mito, dimostrando come tutti possiamo apportare cambiamento all'interno della società.

Un messaggio forte di sensibilizzazione per le nuove generazioni, e non solo, sui temi della mafia e della lotta ad essa.



Per maggiori dettagli sullo spettacolo: https://bit.ly/2CpBpOo



INGRESSO:

- Intero: €10

- Ridotto: €8 (Tessera AICS, COOP, Card Musei Metropolitani, Youngercard)



COME RAGGIUNGERCI:

Bus 87 e 13 (solo serale) dal centro di Bologna e Anzola dell'Emilia. Inoltre il teatro organizza il servizio di CAR SHARING, chiamaci al 349.7468384!



Per info e prenotazioni 349.7468384 - 333.9911554 oppure teatroridotto@gmail.com