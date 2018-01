A Castel Maggiore, Luciano Sita: 'Latte soldi e politica'

CondiMenti presenta: Sabato 20 gennaio 2018, ore 17.45, Casa del Volontariato, Via Berlinguer 19, Castel Maggiore



Luciano Sita:

Latte soldi e politica

Vent'anni di battaglie della Granarolo tra gli scandali della prima Repubblica e i crac di Cragnotti e Parmalat.

Un libro-intervista scritto a quattro mani da Luciano Nigro e Luciano Sita.

(Il Mulino, 2017)



Ne parlano con Luciano Sita:

Belinda Gottardi, Sindaco di Castel Maggiore

Marco Monesi, Consigliere Metropolitano



Cosa c’è di più pulito di un bicchiere di latte, questo liquido bianco che evoca purezza e candore? Eppure, nel raccontare come la Granarolo è diventata l’impresa numero uno del settore lattiero caseario italiano, Luciano Sita ci svela un mondo tutt’altro che immacolato. Intervistato da Luciano Nigro, Sita apre l’album dei suoi ricordi e ricostruisce la storia a lieto fine di una cooperativa a un passo dal fallimento, che in dieci anni è riuscita a diventare la regina italiana del latte grazie al lavoro di migliaia di allevatori, agli investimenti in nuove tecnologie e all’accortezza della dirigenza.

Ma senza fare sconti a nessuno, ci racconta anche come questa bella storia abbia incrociato affari molto sporchi, legati alla vertiginosa ascesa e alla clamorosa crisi di Parmalat e di Eurolat: un dietro le quinte dove si avvicendano faccende di soldi e di politica, trionfi sportivi, finanza corrotta e risparmiatori spennati, in un mosaico che mette assieme molte tessere della Prima Repubblica.



Luciano Sita è uno dei fondatori di Conad, consorzio nazionale dettaglianti, che ha diretto dalla costituzione nel 1962 fino alla fine degli anni Ottanta. Dal 1989 al 1991 presiede l'Associazione nazionale cooperative di dettaglianti. Dal 1991 al 2009 è presidente del Gruppo Granarolo spa. E’ stato anche presidente di Legacoop Agroalimentare.