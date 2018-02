Giovedì 1° marzo inaugurazione della mostra "Lucio Dalla nelle immagini dei fotografi bolognesi", organizzata dalla Cineteca per Bologna Città Creativa della Musica Unesco in collaborazione con UFO, Unione Fotografi Organizzati.



La mostra "Lucio Dalla nelle immagini dei fotografi bolognesi", allestita nelle bacheche tra i due cortili di Palazzo d’Accursio, presenta una selezione di 40 fotografie d’autore per raccontare il rapporto tra Lucio Dalla e la sua città: concerti, momenti ufficiali, partite di calcio, ma anche passeggiate e incontri intorno a un tavolo, per rivivere una storia che ha plasmato l’identità di Bologna. Scatti di Walter Breveglieri, Piero Casadei, Paolo Ferrari, Luciano Nadalini, Michele Nucci, Alessandro Ruggeri, Luca Villani e altri. La visita è gratuita, tutti i giorni dalle 9 alle 19.