Ludoteca Stravaganti al Kinotto bar

Domenica 24 febbraio Stravaganti Ludoteca Itinerante sarà ospite del Kinotto Bar Bologna in via Sebastiano Serlio 52, presso il parco del D.L.F. di fianco al Locomotiv Club, dalle ore 16:00 fino alle 24:00 Ingresso Gratuito !.

Ludoteca Stravaganti è un progetto ludico sociale che ha lo scopo di aggregare in modo intelligente persone di età differenti attraverso il gioco. La serata è aperta a tutti, famiglie con bambini, ragazzi, coppie, single, adulti, persone sole in cerca di nuovi amici, giocatori neofiti o giocatori esperti. I giochi saranno a disposizione per tutta la serata e Cesare o Catiuscia vi aiuteranno nella scelta del gioco più adatto. Si potranno creare gruppi, giocare in coppia o da soli, come preferirite. A disposizione ci sono vari tipi di giochi: solitari, rompicapo, giochi a 2 giocatori , giochi astratti, giochi di carte , party games, giochi german di piazzamento lavoratori, board games per tutti i gusti.

il Bar sarà aperto e a disposizione per ogni vostra esigenza con merende e aperitivin e stuzzichini buoinissimi!

Per chi non conosce ancora il Kinotto Bar Bologna visitate la pagina https://www.facebook.com/KinottoBarBologna/ oppure

http://www.momapproved.it/?q=content/kinotto

Per gli sportivi ...non vi preoccupate il locale ha una sala dedicata al calcio ....guardate il programma e le foto sulla pagina facebook.

(Cercchiamo locali adatti a questo tipo di evento se siete interessati contattateci.)