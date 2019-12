Festa del Patrono a Zola Predosa: si accendono le luminarie

Festa del Patrono: gli appuntamenti a Zola Predosa da giovedì 5 a domenica 8 dicembre.



Il 6 dicembre è il Santo Patrono di Zola Predosa, San Nicolò. Tra gli appuntamenti previsti per l'occasione, tante iniziative che coinvolgono l'Amministrazione comunale e la comunità.



• Giovedì 5 dicembre alle ore 17.00 inaugurazione della Mostra artistica di Natale nel Municipio di Zola Predosa con la Banda V. Bellini e la partecipazione del Sindaco Davide Dall’Omo.



• Venerdì 6 dicembre alle ore 18.30 nella piazza del Municipio l’Assessore alle Attività produttive Norma Bai e la Presidente Ascom di Zola Predosa Mirella Brunelli accenderanno l’albero e le luminarie. L’evento è in collaborazione con Ascom-ConfCommercio e Comitato Commercio con te per Zola Predosa.



• Venerdì 6 dicembre presso la Parrocchia dei Santi Nicolò e Agata alle ore 20.00 si terrà la Messa solenne e a seguire nel piazzale della chiesa la tradizionale Fiera di S. Nicolò.



• Domenica 8 dicembre alle ore 18.00 in Abbazia si svolgerà il Concerto di Natale con il Coro polifonico dell’Abbazia e “I Musici dell’Accademia” di Bologna, appuntamento che rientra nella programmazione per il 29° Anniversario della Strage del Salvemini.