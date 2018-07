Luna di pergamena: omaggio a Federico Garcia Lorca

L’evento propone di mettere in scena la poetica musicale di Federico García Lorca unitamente alla lettura dei suoi testi poetici e teatrali di maggior rilievo letterario.

Lorca non fu solo un esimio poeta ma anche musicista, e un momento chiave della sua vita artistica fu l’incontro con Manuel De Falla per il quale nutrì una autentica devozione.

L'origine popolare della musica di Lorca, creata e armonizzata in gran parte per le sue produzioni teatrali, rappresenta l'identità comune spagnola che affonda le sue radici nei sentimenti primordiali di un popolo. Egli dipinse con sentimento poetico il senso atavico della vita e il profondo legame con la sua terra, elemento cardine della cultura Andalusa.

Allo stesso modo con stile più elaborato Manuel de Falla suo Maestro, ritrae nelle sue Canzoni Popolari, la Spagna autentica, interpretata con linguaggio moderno e di grande valore artistico.



Musiche tratte dalle "Canciones Españolas Antiguas" di Lorca, dalle "Siete Canciones populares Españolas" di De Falla e brani di Tarrega.



Valeria D’Astoli soprano

M.tro Franco Troccoli pianoforte

Silvana Strocchi voce recitante



Ingresso libero e in caso di maltempo il concerto si terrà nella sala interna.