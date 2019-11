Luna Farm: apre il 7 dicembre il luna park a tema contadino

Aprirà sabato 7 dicembre, all’interno di FICO Eataly World, Luna Farm, il primo parco divertimenti a tema contadino in Italia. Un’esperienza di puro divertimento per i bambini e le loro famiglie, tra scenografie curate nei minimi dettagli, giostre, animazioni e spettacoli. I biglietti per partecipare all’inaugurazione saranno disponibili su www.lunafarm.it

Luna Farm: il parco divertimenti

Luna Farm è la fattoria del contadino Gianni, che vive con quattro frizzanti animali: Penelope (maialina), Ricky (gallo), Valentino (toro) e Martina (ape). Lavoratore inarrestabile e dotato di grande creatività, ha disseminato la sua tenuta di bizzarri macchinari e tecnologie d’avanguardia. Il recinto dei tori, per esempio, è diventato un autoscontro con proiezioni interattive in pista (Toroscontro), il pollaio è una monorotaia sospesa da percorrere a bordo di una gallina (Cocò Dance), la ruota del mulino monta piccoli carretti che l’hanno trasformata in una ruota panoramica (Giramisù). E non finisce qui perché sul palco di Luna Farm, ogni giorno, gli animali della fattoria mettono in scena animazioni e spettacoli, il cuoco è sempre pronto a sfornare delizie per una Pausa in cortile supermegagnammi e i migliori designer del pollaio hanno realizzato gli oggetti che gli ospiti troveranno in vendita all’Emporio di Gianni.

Un mondo fuori dall’ordinario insomma quello di Luna Farm, dove la fantasia e il divertimento dei più piccoli sono protagonisti. E lo sono stati anche prima dell’apertura. Tra settembre e ottobre sono stati centinaia i bambini che hanno partecipato agli Umarell Days, visitando in anteprima il cantiere del Parco, e a novembre, altrettanti, hanno preso parte alla Campagna da colorare, colorando con i pennarelli i manifesti esposti nelle pensiline degli autobus di Bologna, poi replicati in oltre mille copie per le affissioni in tutta la provincia.

Qui il video che racconta il progetto innovativo con il quale Luna Farm ha scelto di comunicare ai bolognesi la sua apertura:

Curiosi di partecipare all’inaugurazione? Visitate www.lunafarm.it per saperne di più.