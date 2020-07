La Luna in-Chiostro: l’estate del Teatro dell'ABC va dal 24 giugno al 9 settembre 2020 nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria della Misericordia.

Dall'Orto al Chiostro: la nuova rassegna estiva del Teatro dell'ABC si sposta dagli antichi Orti di via della Braina, sede delle 5 passate edizioni de "La Luna e gli Orti" al Chiostro della Chiesa di Santa Maria della Misericordia per “La Luna in-Chiostro”: otto serate di musica, poesia, teatro, letteratura dal 24 giugno al 9 settembre 2020.

L’ex cinema parrocchiale della Chiesa ospita da due anni la programmazione del Teatro dell’ABC, interrotta a marzo a causa dell’emergenza sanitaria: di qui la scelta di restare nello stesso luogo, per dare un segnale di continuità e mantenere la centralità della nuova “casa” di ABC in Piazza di Porta Castiglione. Non cambia invece la formula, che vede il consueto alternarsi, contaminarsi e coesistere di generi differenti: spazio allora alla musica, dal jazz alla classica, al teatro, alla danza, alla poesia, con un parterre di ospiti di rilievo come Jimmy Villotti e Pierpaolo Capovilla, fondatore degli One Dimensional Man e del Teatro degli Orrori.

Novità di quest’anno è la collaborazione con alcune cantine vinicole dei Colli Bolognesi, colpite dall’emergenza da Covid-19 al pari delle attività culturali: durante le serate saranno in vendita i vini di alcune aziende del territorio e parte del ricavato delle vendite sarà destinato alle attività di ABC. Si comincia con Corte d’Aibo (Monteveglio) e Manaresi (Zola Predosa), in un progetto di supporto reciproco, con un’ulteriore vetrina per conoscere la grande qualità dei prodotti vinicoli del territorio.

Inizio spettacoli: ore 21.30

Ingresso riservato ai soci ABC Arte Bologna Cultura

Contributo per la serata € 12

Prenotazione obbligatoria:

mail abcprenot@libero.it

cellulare 3209188304