Anteprima del film: "Il principe di Ostia Bronx"

Cinema Medica Palace – via Monte Grappa, 9 – Bologna



Dopo il successo a Biografilm 2017, lunedì 9 aprile

torna a Bologna al Pop Up Cinema Palace



IL PRINCIPE

DI OSTIA BRONX



Il film di Raffaele Passerini dedicato a tutti coloro

che hanno fallito almeno una volta nella vita.





È stato presentato in anteprima italiana proprio a Bologna a Biografilm Festival l’anno scorso, portando a casa il LifeTales Award per la più travolgente storia di vita, l’Audience Award, premio del pubblico della sezione Biografilm Italia e il Biografilm Follower Award.



Lunedì 9 aprile alle ore 21.00 torna in città al Pop Up Cinema Palace IL PRINCIPE DI OSTIA BRONX, il documentario low-budget diretto da Raffaele Passerini che ci porta alla scoperta del Principe e della Contessa, due attori il cui palcoscenico è la spiaggia nudista di Capocotta, vicino a Ostia.



Un film stralunato tra diario e sogno, che celebra la ricchezza dei margini, e le loro sorprendenti possibilità di riscatto.



Prima de IL PRINCIPE DI OSTIA BRONX, sempre lunedì 9 aprile, Pop Up Cinema Palace proporrà due film già molto apprezzati e amati a Bologna e al Pop Up Cinema: alle ore 17 la commedia francese DUE SOTTO IL BURQA di Sou Abadi e alle 19 la tagliente satira in salsa sovietica MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO di Armando Iannucci.







IL PRINCIPE DI OSTIA BRONX



di Raffaele Passerini



Attenzione: questo film è rivolto a spettatori che hanno fallito almeno una volta nella vita. Dario e Maury, due attori rifiutati dal teatro, dall’Accademia e dal cinema, decidono di trasferire il proprio palco sulla spiaggia gay nudista di Capocotta, vicino a Ostia, Roma. Qui arriva gente che ha voglia di sentirsi libera, di non avere regole. Grazie alla perseveranza della loro poetica, che vede nel fallimento una nuova forma di vittoria, Dario e Maury si guadagnano, in 20 anni, l’affetto di un pubblico fedele, assieme ai titoli di Principe e di Contessa.



Estate dopo estate, i due inventano e filmano un vasto repertorio di scene in cui brucia l’amara mancanza di un palco vero, “che solo i signori, i grandi geni italiani, sono autorizzati a calcare”.



Questo film celebra, in modo irriverente, il fallimento come parodia, rendendo chiunque lo desideri un Principe o una Contessa, almeno per un giorno.







***



Il programma completo di lunedì 9 aprile:



ore 17:00 DUE SOTTO IL BURQA (versione italiana)



ore 19:00 MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO (versione italiana)



ore 21:00 IL PRINCIPE DI OSTIA BRONX



TARIFFE



Biglietto intero: 8 euro



Biglietto ridotto a 6 euro per possessori di tessera Unipol Banca o tessera YoungERcard



Biglietto ridotto a 4 euro per over 60



Foto disponibili al seguente link: https://we.tl/5Cbp92rKmm





UFFICIO STAMPA Pop Up Cinema Bologna:



Laboratorio delle Parole di Francesca Rossini



notizie@laboratoriodelleparole.net 335 5411331 - 339 8762443