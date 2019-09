LUNEDÌDANTE

Cinque "chiacchierate dantesche" in compagnia di Guido Mascagni



- Dove: Sala Falcone e Borsellino, Quartiere Borgo Panigale-Reno, Via Battindarno 123, Bologna

- Quando: 30 Settembre, 7, 14, 21, 28 Ottobre 2019 - Ore 21:00

- Ingresso: libero



Cinque incontri con il divulgatore dantista Guido Mascagni, cinque "chiacchierate" anzi - e non conferenze - per avvicinarsi (per la prima volta o di nuovo) a Dante e alla sua Opera.



Concepita e realizzata fin nella lingua per essere intesa da tutti e come tale letta ed esposta, a distanza di oltre sette secoli in essa consiste tuttora la miglior guida attraverso un mondo sempre più difficile da interpretare, una società grandemente bisognosa di strutture, di punti fermi, di ideali e certezze morali, di socialità autentica al di là della solitudine dei "monitor", dei "social" e dei vari "devices". Uscire da ogni selva oscura per "riveder le stelle" è dunque in realtà il viaggio di tutti, nessuno escluso. Quello che ciascuno di noi prima o poi dovrebbe intraprendere per esplorare il mondo che lo circonda e quello che possiede all’interno.



Tutte ad ingresso libero e a portata di tutti, le "chiacchierate" si terranno presso la Sala Falcone e Borsellino del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Via Battindarno 123, Bologna. Per ogni possibile informazione l'indirizzo email è: ufficioretiborgopanigalereno@comune.bologna.it.



