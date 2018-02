M'illumino di meno 2018: conosciamo un gestore elettrico etico

Esiste una cooperativa che unisce le persone che vogliono produrre e consumare energia elettrica 100% rinnovabile, vuoi farlo anche tu?

E'Nostra è un’impresa cooperativa che cambia dal basso il modo di produrre e consumare energia favorendo la transizione dalle fossili alle rinnovabili.

Cambia gestore di energia, vieni a conoscere E' Nostra e Retenergie.



Dal 2005, ogni anno, una trasmissione di Radio2, Caterpillar, chiede ai suoi ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono proprio indispensabili alle 18 di un pomeriggio di febbraio. Quest’anno sarà venerdì 23. Festeggiamo il compleanno del Protocollo di Kyoto, il tentativo dell’umanità di salvare la Terra dalla distruzione indotta dai cambiamenti climatici.”

Noi con la collaborazione del Centro Sociale di Funo vi proponiamo qualcosa di più….

Mercoledi 21 Febbraio, dalle 20.30, presso il Centro Sociale di Funo (Via Nuova 27 – Funo di Argelato(BO)) avremo la possibilità di conoscere uno dei pochissimi fornitori elettrici che vende ai propri soci solo elettricità proveniente da fonti rinnovabili….



Siamo un fornitore elettrico cooperativo, a finalità non lucrativa, che vende ai propri soci solo elettricità rinnovabile proveniente da impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici con garanzia d’origine. Acquistiamo energia solo da imprese e impianti sostenibili, prediligendo realtà di produzione legate alle comunità locali e favorendo la crescita della quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale. Offriamo ai nostri soci servizi di monitoraggio dei consumi per la riduzione degli stessi e creiamo occasioni di partecipazione e coinvolgimento dei singoli e delle reti sociali a favore della transizione energetica dal basso. Siamo un’impresa di comunità, ovvero un’impresa che svolge servizi ed attività che si ripercuotono ben oltre la platea dei propri soci, portando benefici alla comunità nel suo complesso.



Sul mercato ci sono tanti altri che mi vendono energia rinnovabile! Eco, Green,etc…



Che cos’ha di particolare questo gestore?



Sul mercato ci sono diversi gestori con nomi molto ‘Green’, e magari vi vendono anche energia da fonti rinnovabili Certificata, ma vogliamo guardarci bene…?

Parliamo di Mix Energetico….?



Ok, ma tanto l’energia che arriva in casa mia è la stessa del mio vicino..l’energia elettrica è tutta uguale, che differenza fa se la mia è certificata?



Anche se non ce ne rendiamo conto le nostre scelte di consumo incidono sempre sul mercato. Cambiare gestore contribuisce a modificare il mercato dell’energia elettrica spostando la produzione verso le tecnologie rinnovabili e a basso impatto ambientale. Un fornitore può vendere energia certificata solo se la produce o se acquista i certificati da qualcuno in grado di produrla. Più gli utenti richiedono energia certificata “GO” (che sta per Garanzia d’Origine), più i produttori devono modificare le modalità di produzione.

Questo e tanti altri consigli li trovate anche sul PORTALE DEL’UNIONE RENO GALLIERA



E i costi?



Scopriremo anche quelli….trasparenti fino in fondo.

Mi raccomando, portate la bolletta!!!!!

Vi ricordiamo inoltre che dal 1° luglio 2019 il servizio di maggior tutela è destinato a scomparire e tutti gli utenti (famiglie e piccole imprese) dovranno scegliere per forza un fornitore di energia elettrica sul libero mercato.



Per il 21 Febbraio sarà possibile stipulare contratti sul posto.

SOLO per chi sarà interessato, sarà sufficente avere:

-Bolletta (nel caso di contratto già intestato)

-Carta Identità e Codice Fiscale

-Codice IBAN

-Dati catastali (possiamo recuperali anche noi, ma se li avete voi è meglio)

ATTENZIONE!!!



Non vi stiamo invitando ad una trappola, nessuno vi obbligherà a fare nulla, non è un MLM (MultiLevelMarketing) e chi vi sta invitando non avrà alcuna provvigione dalla vostra presenza ne tanto meno dalla vostra eventuale decisione di cambiare fornitore.