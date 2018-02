M’illumino di meno: a Valsamoggia la cultura non ha paura del buio. Venerdì 23 febbraio torna “M’illumino di meno” la festa del risparmio energetico. Biblioteche e Musei di Valsamoggia propongono esperienze culturali per tutta la famiglia, per vivere i luoghi culturali in un’atmosfera suggestiva

Venerdì 23 febbraio torna M’illumino di meno, la festa del risparmio energetico promossa per il quattordicesimo anno dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio Due. Da sei anni la Fondazione Rocca dei Bentivoglio promuove iniziative territoriali di sensibilizzazione, di educazione al consumo intelligente e di valorizzazione dei luoghi culturali a luci spente o con illuminazione alternativa.

Nelle Biblioteche:

Giovedì 22 febbraio, ore 17:30

Biblioteca M. Zagnoni di Monteveglio,

Piazza Libertà, 12

Ballando con il buio!

Letture scure scure per bambini coraggiosi

a lume di….pila!

Consigliato per bambini dai 3 ai 7 anni.

Per partecipare è necessario essere muniti di torcia elettrica

ingresso gratuito, prenotazione consigliata:

tel: 051 6702739

biblioteca.monteveglio@comune.valsamoggia.bo.it

Venerdì 23 febbraio

Biblioteca di Crespellano, Via Marconi, 47

Durante l’orario di apertura (14.30-19), si offrirà ai bambini presenti un piccolo pensiero per sensibilizzarli sul tema del risparmio energetico.

Nei Musei:

Venerdì 23 febbraio, ore 18:00

Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, via Contessa Matilde 10

La storia al buio

Sei sale della Rocca per sei periodo storici

Personaggi, oggetti, suoni e odori dalla preistoria al periodo etrusco, dal periodo romano al medievale e rinascimentale, terminando con un famoso personaggio che trascorse qualche ora travagliata della sua vita all’interno della Rocca, ci racconteranno sei storie legate alla Rocca e ai reperti del Museo Archeologico A. Crespellani, ovviamente e rigorosamente a lume di candela.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria:

tel. 051 836430 - mediateca@roccadeibentivoglio.it