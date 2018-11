Ma come parli? Letture per bambini e famiglie

Crediamo che in questo momento, più che mai, sia necessario creare progetti di inclusione, coinvolgendo soprattutto bambini, bambine e le famiglie.

Ci troviamo in quartiere in cui persone di varie origini e provenienze convivono.

Abbiamo pensato di proporre alla nostra utenza e a chi ha voglia di conoscerci una serie di appuntamenti di letture in Lingua straniera e lingua italiana, insieme.

Siamo partite, e per un po' di mesi viaggeremo, da oltre i confini europei, per metterci alla prova e cercare di aprire le porte dello spazio lettura "C'era una volta" al mondo, tutto.

Il primo appuntamento venerdì 23 novembre dalle 17.15 vedrà come protagoniste delle "Storie dal Magreb" lette e interpretate da Elena Musti attrice e formatrice e Nargis

Guerrouj.

Gli appuntamenti a seguire saranno il 12 dicembre con il Brasile e il 23 gennaio con il Senegal

La partecipazione alle letture sarà ad offerta libera + tessera Arci