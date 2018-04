"Made In Internet" Favij e i Mates a Bologna

Domenica 15 aprile "Made In Internet" alle ore 15:00 all'Estragon Club. Dopo il successo del primo tour, Favij e i Mates tornano in diverse città d’Italia con Made in Internet, l’unico show dedicato ai fan delle star del web, che si preannuncia ricco di emozioni, novità e sorprese. Made in Internet è uno spettacolo unico e irripetibile fatto di challenge ed esibizioni live, che vedrà sul palco i gamer più amati della rete alle prese con momenti epici di intrattenimento sulle note della colonna sonora del DJ set di Klaus, il creator emergente del momento.

Un’esperienza davvero indimenticabile per i fan, in cui la distanza imposta dagli schermi dei device sarà eliminata.