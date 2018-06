"Made in Parco Nord": musica live, cibo e balli

Made in Parco Nord è un evento in un luogo di intrattenimento ormai collaudato che si propone di ripetersi nelle estati bolognesi e che quest’anno di svolgerà dal 18 agosto al 16 settembre proprio all’interno del parco cittadino in via Stalingrado a Bologna.

Una kermesse che si estende per circa 50.000 mq in cui per un mese si svolgeranno concerti, spettacoli e tante altre sorprese, in cui si avrà la possibilità di ballare e di divertirsi, oltre che di gustare all’interno dei ristoranti la buona cucina, da quella tradizionale bolognese e nazionale a quella più particolare di altre culture internazionali.

E poi ancora, i visitatori avranno la possibilità di spaziare dalle novità proposte nel mondo del fitness, della cosmesi, del design, dell’artigianato, dell’abbigliamento ai grandi acquisti come l’arredamento e le automobili. Nella piazza centrale della festa sarà collocato il Palco Centrale che ospiterà la balera con musica dal vivo eseguita da orchestre bolognesi e non solo, alle sue spalle la grande area outlet coperta dedicata allo shopping.

Sarà invece la struttura geodetica del Pala Nord ad ambientare ogni i concerti, da quelli dei grandi cantautori a quelli delle nuove proposte al Dj set.

Sempre all’interno del parco è collocata poi un'altra area denominata “Vaga Mondo” che offrirà un viaggio attraverso le cucine e le tradizioni del mondo allietato dall’allegria della “caliente” musica sudamericana e dove si svolgerà una vera e propria “fiesta nella festa” tra specialità brasiliane, argentine, cubane, messicane, musica dal vivo, animazione e tantissime occasioni per ballare.

E, non da ultima, la gastronomia con i suoi ristoranti tradizionali emiliano - romagnoli, con quelli regionali italiani come il siciliano, il romano e poi quello a base di funghi e tartufo, la cucina del mare e l’immancabile pizza napoletana. Inserito, inoltre, nella sua tradizionale location la grande attrazione del luna park.

Un evento, quindi, dedicato a tutte le fasce d’età, rigorosamente ad ingresso gratuito, raggiungibile facilmente sia con i mezzi pubblici sia con l’auto dato che il parco offre anche la possibilità di un grande parcheggio interno.