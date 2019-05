"Solennità dell'ascensione", la Madonna di San Luca risale domenica 2 giugno

Madonna di San Luca, domenica 2 giugno "Solennità dell'ascensione": la Madonna di S. Luca: rientra al suo Santuario. Il programma: ore 16,30: canto dei Vespri in cattedrale poi alle ore 17,00 processione per accompagnare la Madonna al suo Santuario, con sosta in piazza Malpighi, a porta Saragozza per il saluto dell’Arcivescovo, poi all’arco del Meloncello, quindi arrivo in Santuario per le ore 20,00 circa, L’accoglienza è completata dalla celebrazione della Messa.