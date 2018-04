La Madonna di San Luca torna sul Colle della Guardia: la processione

Processione che riaccompagna l'Immagine della Madonna di San Luca sul Colle della Guardia sarà domenica 13 maggio 2018 dalla Cattedrale alla Basilica di San Luca.

Solenni celebrazioni in onore della Beata Vergine di San Luca, durante le quali l'immagine della Madonna scende in processione dal Santuario di S. Luca alla Cattedrale di San Pietro a Bologna, dove rimane nella per una settimana prima di essere nuovamente accompagnata al Santuario sul Colle della Guardia.



Ogni anno infatti l'immagine della Madonna di San Luca viene portata in processione dal Santuario alla Cattedrale di S. Pietro a Bologna in memoria dell'aiuto che la Vergine ha dato alla città nel 1433 dopo le continue piogge che nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno minacciarono di compromettere il raccolto dei campi. Così gli Anziani della città decisero di rivolgersi alla Madonna di San Luca per l'aiuto necessario e questa richiesta fu esaudita con l'apparire di un bel sole che cessò le interminabili piogge nefaste