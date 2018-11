"Madonne, sirene e diavolesse": visita guidata

Dea, madre, strega, seduttrice...dall'antichità fino ai giorni nostri la Donna ha rivestito molteplici ruoli ed è stata declinata in infinite forme.



Bologna, città dove le donne sono state figure chiave della storia e

dell'arte, è disseminata di figure femminili nelle loro diverse

rappresentazioni: durante la nostra passeggiata per le vie del centro, accompagnati dalla guida Chiara Soldati, seguiremo proprio queste tracce, scoprendo donne che proteggono e incantano, che nutrono e divorano...



Un percorso che vi mostrerà ancora un altro volto di Bologna,

affascinante e misterioso: insieme ricostruiremo antichi rituali

connessi alla maternità, seguiremo le tracce di un culto pagano alla

dea Iside, vedremo madonne, donne alate e esseri ibridi, sirene e

diavolesse, per capire come anche nella nostra città le simbologie e

le mitologie legate al femminile siano numerose, complesse e molto

diverse tra loro, in un fil rouge che tocca culture solo apparentemente lontane da noi. Una passeggiata stimolante e curiosa, adatta a tutti!