Mafia: una guerra raccontata da chi la combatte

Tema della serata: la mafia vista attraverso gli occhi di personaggi impegnati nel contrastare questo fenomeno attraverso diversi modi e strumenti.

I volti dei “combattenti” presenti in sala saranno quelli di Mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, del Colonnello Valerio Giardina, comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, di Elia Minari, membro dell’organizzazione “Cortocircuito”, di Salvatore Ognibene, giornalista e scrittore e di don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano-Terra dei fuochi.

Grazie al confronto fra gli ospiti e il moderatore, verrà data voce alle loro diverse storie con particolare attenzione al rapporto fra mafia e Chiesa, al fenomeno mafioso nel Nord Italia e all’importanza della messa in atto di un piano educativo e culturale capace di generare un tessuto sociale sempre più aperto al rispetto della dignità e della libertà umana e quindi più resistente alla mentalità mafiosa e alle sue infiltrazioni.



Per iniziare al meglio la serata è previsto un aperitivo in compagnia degli ospiti con i prodotti di “Libera Terra” alle ore 20.15. Siete tutti invitati!

Il confronto fra gli ospiti inizierà poi alle ore 21.00.

