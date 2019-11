"Magico Borgo di Babbo Natale" a Vidiciatico: un mese di magia

Nelle vie del Borgo Antico una giornata dedicata ai più piccoli e alla magia del periodo natalizio con giochi,

attività e stand gastronomici

SABATO 7 DICEMBRE si rinnova a Vidiciatico l'ormai tradizionale ed attesissimo appuntamento con IL MAGICO BORGO DI BABBO NATALE! A partire dalle 16.30 e fino ad ora di cena, immersi nella suggestiva atmosfera natalizia che avvolgerà il Borgo Anticop del paese, i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale nella sua splendida casetta, scrivere e spedirgli le letterine dal suo ufficio postale, girare sul suo magico calesse e divertirsi in compagnia dei suoi simpatici aiutanti Elfi. Fra le iniziative in programma si segnalano la divertente “Caccia al Tesoro di Natale”, gli spettacoli di animazione per bambini e l'angolo truccabimbi.

Per la gioia del palato da non perdere inoltre l'Angolo dei Golosi, con dolci e cioccolatini tipici del periodo, Ciacci con farina di castagne e i Bomboloni di Babbo Natale, e l'Angolo della Tradizione, dove sarà possibile trovare caldarroste e specialità montanare.

Lungo il Borgo Antico sarà inoltre possibile ammirare tante originali creazioni in legno realizzate appositamente per la festa. Il MAGICO BORGO DI BABBO NATALE sarà sempre visitabile fino al 6 gennaio.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Vidiciatico e dal Comitato Genitori, che insieme ai bambini ha realizzato buona parte delle opere esposte.