Mahmood live a Bologna

Il 13 settembre Alessandro Mahmoud in concerto all'Arena Puccini a Bologna.

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano. Nel 2016 ha partecipato alla Sezione Giovani del Festival di Sanremo con il brano Dimentica. Nel 2017 arrivano due importanti collaborazioni: la prima con Fabri Fibra – con il quale scrive e duetta nel brano Luna (prodotto da Marz) pubblicato in Fenomeno – Masterchef EP e la seconda con Michele Bravi, con cui scrive Presi Male, contenuto nella riedizione dell’album Anime di Carta.

Nello stesso anno escono anche due singoli Uramaki e Pesos, presentato al Wind Summer Festival.

Il 21 settembre 2018 pubblica il suo primo EP, Gioventù Bruciata per Island Records dove sviluppa tutto il suo sound nei brani prodotti da Ceri, MUUT e Katoo.

Nell’EP anche lo straordinario featuring con Fabri Fibra nel brano Anni ’90, con cui Mahmood torna a collaborare dopo l’esperienza di Luna.

Come autore Mahmood ha scritto Nero Bali con Dario Faini per Elodie e Michele Bravi, uscito nell’estate 2018 e certificato Disco di Platino e ha co-scritto con altri autori e Marco Mengoni tre brani del suo nuovo album Atlantico, tra cui Hola (I Say), il duetto con Tom Walker proprio ora in programmazione in radio.

Con Gioventù Bruciata – title-track del suo EP pubblicato lo scorso 30 novembre – ha vinto la seconda serata di Sanremo Giovani 2018, aggiudicandosi il Premio della Critica ed entrando direttamente tra i Campioni del Festival di Sanremo, il quale successivamente verrà vinto proprio da Mahmood con il brano Soldi.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2019, settimana dopo settimana Mahmood si è confermato l’artista più premiato anche in classifica. Soldi, il brano che lo ha portato alla vittoria, è stato certificato Triplo Disco di Platino, e rimane saldamente in testa alla classifica singoli FIMI/GFK. L’artista milanese fa il bis di successi anche con il suo primo album ufficiale, Gioventù Bruciata: nella sua prima settimana dall’uscita, debutta alla n°1 della classifica FIMI/GFK.

Sabato 18 maggio ha conquistato il podio dell’Eurovision Song Contest, classificandosi secondo con il suo brano “Soldi” che, oltre ad essere stato uno dei brani più apprezzati dalle giurie e dal televoto, ha vinto anche il “Composer Awards”, premio assegnato alla miglior composizione in gara, diventando il primo italiano a vincerlo.

Con oltre 1.500.000 di stream su Spotify nelle 24 ore successive alla finale di Tel Aviv, Soldi rientra nella Top 50 Globale di Spotify (dopo aver già debuttato a febbraio dopo Sanremo) alla posizione 34, risultando essere in assoluto la più alta nuova entrata di un brano italiano nella classifica.

Nel frattempo Mahmood è rientrato in sala di registrazione in compagnia di Charlie Charles e Dardust per comporre un nuovo singolo a breve in uscita.