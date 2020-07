Mala Agapi nuove musiche d’amore e disamore nell’antica lingua greca del Salento

Lunedì 27 luglio ore 21.00, Piazza Antonio da Budrio



Luigi Garrisi voce e chitarra

Alessandro Predasso bouzouki

Stefania Megale sax soprano e clarinetto

Francesco Paolino chitarra e mandoloncello

Stefano Mongiat oud e percussioni



In alcune case greco-salentine risuona ancora il griko, antico idioma neogreco dalla musicalità nobile e contadina al tempo stesso.

Da qui parte il progetto Mala Agapi (nome greco/latino dal doppio significato di “grande/cattivo amore”), che prima ancora di essere un disco, un libro o un gruppo musicale, è un lungo percorso di vita che intreccia relazioni umane, identità geografiche, etniche e linguistiche, suoni e riflessioni sulla storia e sulla contemporaneità di una specifica emergenza culturale: la permanenza della lingua greca in alcune aree dell’Italia meridionale e, più specificamente, nella cosiddetta Grecìa Salentina.

Nel corso degli ultimi 15 anni Mala Agapi hanno di fatto (ri)creato un repertorio di testi in lingua “grika” e di musiche ispirate all’Oriente e alle tradizioni greche, balcaniche, dell’Anatolia e del Salento, associate a sonorità moderne.

Questo repertorio, proposto in concerti sia in Grecia che in Italia, ha determinato negli anni una attenzione da parte di musicologi, linguisti, antropologi e operatori culturali incuriositi dalla continuità di una cultura linguistica capace di sopravvivere, attraverso la performance, ben oltre i confini geografici di riferimento.