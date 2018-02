Male/femmine - in nero (racconti di violenza sulle donne)

Ricomincia il ciclo di incontri con il Recital

"Male/Femmine", che si divide in tre parti.



La serata di venerdì 9 marzo, in occasione della Festa della Donna,

Male/Femmine è "in Nero"

le parole e la musica racconteranno storie di violenza e sopraffazione nella vita quotidiana e familiare.

Un momento per riflettere, e dare forma d'arte ai racconti di donne violate.



Lettura a cura di Martina Valentini Marinaz, musiche a cura di Gabriella Monte.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 051 045 1151