Malika Ayane torna live: un concerto anche a Bologna

Malika Ayane tornerà in concerto al Teatro EuropAuditorium il prossimo 17 dicembre 2018 (ore 21.00) occupando nuovamente la scena musicale dopo due anni di lavoro.

L’artista debutta con il nuovo singolo “Stracciabudella” (Sugar), in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 25 maggio. Un pezzo di lei, scritto di suo pugno con il musicista Shridhar Solanki, per raccontarci un pezzo di ognuno di noi. “Stracciabudella” anticipa il nuovo album dal titolo “Domino”, in uscita in autunno.