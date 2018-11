"Mammafit": il movimento per le neomamme

Fare del movimento per le neomamme non vuol dire più separarsi dal proprio cucciolo ma passare un'ora insieme!



Il MAMMAFIT e' un programma di allenamento organizzato da Sogese e patrocinato dal Comune di Zola Predosa, dedicato alle neo-mamme che si esercitano in compagnia dei propri bambini (fino ai 2 anni).



E' una ginnastica basata su esercizi di allungamento e tonificazione con l’eventuale ausilio della carrozzina, passeggino o marsupio che diventa parte integrante della lezione.

E’ un nuovo programma di allenamento che ha come obiettivo la tonificazione muscolare e il benessere psicofisico della mamma.



Oltre ad essere un momento di comunione con sè stesse, con il proprio corpo e con il proprio bambino è anche un’occasione per conoscere altre mamme.



Le lezioni sono tenute da un'istruttrice brevettata e certificata per l'attività del Mammafit.



Lezione singola 8,90 €

Lezione da Sogese Card 8,10 €