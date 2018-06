marakatimba live a bordo piscina con fitness in acqua!

„Torna a bordo piscina l'energia travolgente dei MarakatimbA! Domenica 15 luglio alle 16 circa suoneranno con le loro percussioni a bordo vasca per concludere la parata accompagnando un momento di fitness in acqua gratuito per tutti i presenti.



Marakatimba è un’orchestra di percussioni afro-brasiliane, afro-cubane e funky nata a Bologna nel 2006 da un gruppo di musicisti di diversa provenienza geografica ed estrazione musicale ma accomunati da una grande passione per la cultura afro-brasiliana e afro-latina.

Un ensemble giocoso, divertente, colorato e conviviale che fa rivivere le atmosfere del carnevale brasiliano, promuove la cultura del sorriso e porta un messaggio di pace, dialogo e scambio tra luoghi e culture diverse.“



