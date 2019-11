Marathon. Che il ballo continui...

L’azione si svolge durante una gara di resistenza al ballo. Un racconto onirico e circolare che ruota attorno ad un’incognita: “Qual è il Premio?” Domanda che risveglia interrogativi etici in relazione alla vita che non trovano risposta sulla scena, ma che vengono rivolti direttamente al pubblico.

In questa atmosfera surreale gli attori divengono carne viva, corpi in movimento, umanità che tende, in una spirale di tragica competizione, alla realizzazione del suo sogno.