Venerdì 20 aprile Marcello Fois in Sala Borsa

Per la 31^ edizione del Salone Internazionale del Libro, Festa Mobile - la sezione speciale dedicata alla lettura ad alta voce di grandi classici della letteratura - diventa anche un giro d’Italia che fa tappa nelle biblioteche di sette regioni. Da Palermo fino a Torino, l’iniziativa curata da Giuseppe Culicchia è un invito alla (ri)scoperta di testi, autori e temi in dieci tappe, dedicato a tutti coloro che si ostinano a credere nell’importanza dei libri nel Paese in cui i lettori sono una specie a rischio di estinzione.

Venerdì 20 aprile 2018 alle ore 18:00 Marcello Fois sarà alla Biblioteca Sala Borsa

La maratona è partita da Palermo il 6 aprile, ha già fatto tappa a Roma, Parma, Pavia e sta risalendo il Paese. Il prossimo appuntamento è a Bologna e vedrà come protagonista Marcello Fois – scrittore, commediografo e sceneggiatore, bolognese d’adozione - che leggerà ad alta voce “Casa d’altri”. Molto apprezzato dalla critica (Montale lo definì “un racconto perfetto”), il racconto è opera di Silvio D’Arzo, pseudonimo del reggiano Ezio Comparoni.

“Casa d’altri – spiega Fois - è un testo segreto e meraviglioso della nostra letteratura del dopoguerra. Silvio D’Arzo ha sintetizzato e concentrato spinte e poetiche che sono diventate punti cardine della nostra scrittura contemporanea. Rileggere questo meraviglioso romanzo in miniatura significa proclamare la riconoscenza che meritano per i nostri giovani, ma grandissimi, maestri.”

Festa Mobile continuerà il suo viaggio in Italia, facendo tappa a Foggia, Scampia, Amatrice, Pistoia, Spinea (Venezia) per arrivare infine a Torino, durante i giorni del Salone, con un fitto programma di letture ad alta voce che interesseranno tutta la città.

In allegato la nota stampa completa, con anche un riepilogo di tutte le tappe.