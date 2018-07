Marco Carena alla Rocchetta Mattei

Il cantautore comico Marco Carena, fresco dell'avventura su Zelig tv, si esibirà Giovedi 26 Luglio nella splendida cornice della Rocchetta Mattei, in un mix di musica e comicità, rispolverando vecchi successi come " Io ti amo", brano vincitore di Sanscemo, " Serenata" brano portato al Festival di Sanremo, e tanti altri.

Ad aprire il concerto ci sarà il popolare cantautore bolognese Marcello Romeo.

Inizio spettacolo ore 21, i biglietti possono essere acquistati su Eventbrite, direttamente presso la Rocchetta Mattei o presso la Tabaccheria Emporio sita in via IV Novembre a Vergato(Bo).