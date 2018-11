Marco Ossanna ospite a “Back to love #2” a Villa San Pietro

Un elettrizzante venerdì sera all’insegna della buona cucina, del sano divertimento e della fantastica disco house. A Villa San Pietro di San Pietro in Casale (Bo) torna “Back to Love”, la serata ispirata alle mitiche “Favole”, indimenticabile punto di riferimento per gli appassionati della house music da metà anni ‘90 al 2002.



Ospite d’eccezione Marco Ossanna, uno dei più celebri video deejay nazionali. Palesa la sua grande passione per la musica fin da piccolissimo quando già alle elementari studia pianoforte e, per la sua grande curiosità, si cimenta anche alla batteria finché nel 1975 inizia la sua carriera di Disc Jockey.



Nel 1984 è tra i primi Djs italiani se non il primo a fare una tournée all’estero e la sua prima uscita di 6 mesi è nei paesi nordici, soprattutto in Norvegia. Ne approfitta anche per affinare la sua conoscenza della lingua inglese. Da quel momento la sua carriera è una continua escalation andando, tra la fine degli anni 80 e il 2000, ad esibirsi nei più prestigiosi clubs italiani come il PINETA di Milano Marittima dove crea la serata musicale del martedì facendola diventare famosissima e imitata in tutta Italia, PASCIA’ di Riccione, PARADISO a Rimini , MURETTO a Jesolo per passare dal GILDA di Roma al TENAX di Firenze e molti altri dove sarà sempre il guest dj. La sue peculiarità, per cui i gestori se lo contendevano, era la sua grande capacità di unire la facilità di esaltare il dance floor usando un’altissima qualità musicale nella scelta dei brani ad una grandissima tecnica senza assolutamente tralasciare la tipologia della clientela.Inoltre l’uso del microfono nei momenti giusti e con grande proprietà di linguaggio anche in lingua inglese, fa sì che venga richiesto anche per grosse convention aziendali ed eventi privati, dalle più importanti agenzie.



Però la grande passione per la musica e per l’esibire il suo talento fanno sì che nei primi anni 2000 inizi una ricerca che tutt’ora continua, nell’ambito dei VIDEO MUSICALI in tutto il mondo creando importantissimi contatti con Collezionisti Internazionali. E così inizia la sua brillantissima seconda carriera nell’ ambito del



Questa grande ricerca di video rarissimi di concerti live, di esibizioni a volte mai ripetute di artisti famosissimi, o duetti di brani popolarissimi però impossibili ai più di goderne visione e ascolto, permettono oggi, di offrire una panoramica musicale in vide veramente ampia, pronta a far fronte a qualsiasi tipo di richiesta. Ama la musica anni 60/70 e 80 per cui la sua specializzazione e la sua ricerca è focalizzata principalmente su ciò che riprende la “Storia della Musica” in quel periodo. Ama allo stesso modo tutto ciò che è music – entertainments per cui i Crooners, gli anni 30/40 e 50… fino ai 90/2000 e i giorni nostri. La sua grandissima conoscenza musicale e la sua abilità tecnica con i dischi è riuscito essendo un grande talento a trasferirla sui video rendendolo così unico in Italia.



La cena e il dj set di Ossanna saranno accompagnati dalla visione dei relativi video musicali, rendendo l’atmosfera di Villa San Pietro ancora più suggestiva del consueto.



Apertura ingresso dalle ore 21 (via Coccaro 9 – San Pietro In Casale), si comincerà alle 21,30 con la cena a menu fisso servita ai tavoli (costo 30 euro. Si consiglia la prenotazione). Il modo perfetto e più comodo per iniziare la serata e gustare le creazioni gastronomiche della brigata di cucina.



A rotazione, si cimenteranno in consolle alcuni talentuosi djs storici delle vecchie Favole, come Devil dj e Dado dj, proponendo la musica che ha scandito il ritmo degli anni d’oro delle Favole, accompagnati dalla splendida voce di Carlotta Savorelli.



Programma



Devil dj Ouverture



Ospite speciale Marco Ossanna Vj



Dado dj house & rnb



La splendida voce di Carlotta Savorelli



Con il supporto di Luca Cobra



Prezzo a persona 30€ incluso beverage



Ingresso dopo cena dalle 23,00