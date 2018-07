Marco Visinoni presenta "Il caso letterario dell'anno"

Il viaggio inteso come esplorazione e sperimentazione letteraria.





Lo scrittore Marco Visinoni presenta il suo ultimo romanzo Il caso letterario dell'anno (Arkadia Editore).

L'autore ne parla con Gianluca Morozzi.





martedì 17 luglio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Leifur ha trent’anni, è nato in Islanda e vive a Bologna. Ex scrittore promettente, oramai incapace di portare a termine alcun romanzo, conduce una vita scapestrata da eterno studente e

si mantiene vendendo idee per potenziali capolavori ad altri scrittori. Leifur riceve un giorno la visita del suo io futuro, che consegna al giovane se stesso i numeri vincenti per tutte le lotterie degli anni a venire. Un unico e dichiarato obiettivo: vivere da mantenuto nel futuro. Aiutato da un nano in pelliccia e da una misteriosa femme fatale, il giovane Leifur inizia così la sua nuova vita di improbabile scommettitore, in un percorso che lo condurrà dai bar del centro al carcere di Bologna, dall’Italia alla natia Islanda, tra genitori mai incontrati e impossibili formule per viaggiare nel tempo. Ma è davvero il denaro che il Leifur del futuro sta cercando? Oppure il

vero scopo del suo ritorno è che il Leifur del passato concluda il romanzo della vita, abbandonato anni prima, così da conquistare il successo? Soprattutto, alla resa dei conti, basterà la celebrità a regalare al giovane e al vecchio Leifur la felicità?





L'AUTORE: Marco Visinoni è nato a Iseo nel 1981 e vive a Bologna. Ha pubblicato il romanzo Macabre danze di sagome bianche (Miraviglia editore, 2007), la raccolta di racconti Apocalypse Wow (Unibook, 2009) e il manuale di promozione letteraria Come diventare uno scrittore di successo (La Linea, 2012).