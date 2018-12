Marialy Pacheco in concerto al Teatro Bibiena - Sant'Agata Bolognese

Sabaro 15 DICEMBRE 2018 alle ore 21:00, al Teatro Bibiena di Sant'Agata, la pianista cubana Marialy pacheco, unica vincitrice del Montreux Solo Piano Competition, si esibirà in un concerto di pianoforte solo unico ed emozionante.



Fin dalle prime note Marialy Pacheco è in grado di comporre qualcosa di completamente nuovo ed innovativo, partendo dalle opere di grandi compositori come Eliseo Grenet (Ay! Mama Inés), Moises Simons (El manisero) e Antonio María Romeu (Tres Lindas Cubanas).



Introducing è un concerto moderno, ancorato al presente pur guardando al passato; è come se una raffica di vento dei Caraibi spazzasse via la polvere di anni, conducendo a noi queste melodie tradizionali rinnovate. Ciò che rimane è la bellezza di questi brani, l'autenticità di una giovane donna autodeterminata e la consapevolezza dell'Artista delle proprie radici.



Marialy Pacheco nei suoi concerti è imprevedibile, si affida al singolo momento ed è per questo considerata una delle nuove leve della musica classica moderna. Prima donna a ricevere il premio Montreux Solo Piano Competition, l'Artista è una delle pianiste più virtuose ed istintive del nostro secolo.



Il 15 Dicembre 2018, alle ore 21:00, sarà in concerto al Teatro Bibiena di Sant'Agata Bolognese (Via 2 Agosto 1980, 114).

Prevendite consigliate e disponibili su Viva Ticket o telefonando al numero 051/6818942.