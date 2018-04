Mario Biondi: nuovo tour teatrale fa tappa a Bologna

Dopo aver terminato la tournée in Europa, Mario Biondi tornerà in Italia in autunno con un nuovo tour teatrale prodotto e organizzato da F&P Group. Il 22 dicembre l’acclamato artista farà tappa in quella che oramai è la sua casa bolognese, il Teatro EuropAuditorium.

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione, 4, Bologna) aperta dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00, attraverso il Circuito TICKETONE (online e nei punti vendita) e attraverso il sito