Marracash all’Unipol Arena ad aprile 2020

Marracash all’Unipol Arena il 24 aprile 2020.

Marracash sta portando in giro il suo In Persona Tour, con cui promuoverà dal vivo proprio l’ultimo album, nel 2020. L’accoglienza che i fan gli hanno riservato è tale che il disco ha ottenuto il Disco d’Oro in una sola settimana e i biglietti per le 2 date di Milano sono andati esauriti in pochissimo, costringendo gli organizzatori ad aggiungerne una terza e una quarta, rispettivamente il 18 aprile e il 2 maggio.