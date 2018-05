Marta Dell'anno e Andrea "Cinquecorde" Marchesino in concerto

Marta dell'Anno torna a trovarci, a distanza di un anno, col suo violino e con un ospite d'eccezione: il chitarrista Andrea Cinquecorde Marchesino.



lunedì 28 maggio, ore 20:30

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



Il concerto segue alla presentazione di Premio Strega: Elvis Malaj presenta Daltuoterrazzosivedecasamia (Racconti edizioni), alle 18:30.



Live a cura di Hang The Dj - booking agency.



||Marta dell'anno||

Marta a tre anni canta Matteo Salvatore, con i suoi genitori, nel Gruppo Popolare Dauno e a trentatré lo canta ancora, insieme a tanto altro.

Un diploma in viola in Conservatorio, innumerevoli concerti in giro per il mondo, gli anni di busking a Barcellona, la musica tradizionale del Sud Italia, il duo Soap Trip (Duo) (violino, voce e batteria), la partecipazione al Tenco, Parigi, il teatro.

Oggi Marta scrive e interpreta, con diversi progetti musicali, le sue canzoni e quelle della tradizione, indispensabile per poter risuonare in ogni angolo di mondo.



||Andrea "Cinquecorde" Marchesino||

Classe '95, chitarrista classico per studi, diplomato presso il Conservatorio di musica Umberto Giordano di Foggia, bluesman per attitudine. Trascorre il 2016 nell'arcipelago canario, innamorandosene perdutamente e trovando ispirazione per due progetti: YQuè Duet, chitarra, sassofono (Alba Gil Aceytuno) e loop station alla base di un jazz che tende al dub e alla world music. Uma de Quebra, figlio della passione per il Brasile è una "Big Batucada Band" composta da ventotto elementi, di cui Andrea è direttore a arrangiatore.