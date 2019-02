Anteprima: "Ex Otago - siamo come Genova"

Pop Up Cinema Jolly – via Marconi, 14

Martedì 19 febbraio, alle ore 20:00



I Wonder Stories presenta



EX-OTAGO

SIAMO COME GENOVA

un film di Paolo Santamaria

IN SALA DAL 18 AL 20 FEBBRAIO

Prima della proiezione, alle 20.00 live acustico della band genovese e degustazione di Corochinato



Martedì 19 febbraio al Pop Up Cinema Jolly la musica è protagonista con un evento speciale, la proiezione di EX OTAGO – SIAMO COME GENOVA di Paolo Santamaria, prodotto da I Wonder Productions, in collaborazione con Garrincha Dischi, INRI e MUSEX e distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection nell’ambito delle I Wonder Stories, l’appuntamento mensile che offre l’occasione di vedere su grande schermo i documentari e le storie più straordinarie e originali.

Freschi dalla loro partecipazione alla 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano Solo una canzone e nei negozi di dischi con l’album Corochinato, uscito lo scorso 8 febbraio con Garrincha Dischi e INRI, gli EX-OTAGO arriveranno a Bologna per la penultima tappa dell’Instore & Cinema Tour che in questi giorni ha registrato numerosi sold-out in altre città d’Italia.

Il primo appuntamento con i cinque musicisti sarà alle 18.00 al Mondadori Bookstore di Via D’Azeglio, 34/A per una sessione di firmacopie del loro nuovo album. Alle 20.00, la band si sposterà poi al Pop Up Cinema Jolly, dove si esibirà in un esclusivo live acustico. La proiezione del film sarà inoltre preceduta da una degustazione di Corochinato, il tipico aperitivo genovese.

EX OTAGO – SIAMO COME GENOVA sarà nelle sale italiane dal 18 al 20 febbraio.



EX-OTAGO - SIAMO COME GENOVA

EX-OTAGO - SIAMO COME GENOVA parte dal rapporto della band con la propria città, Genova, tema portante dell’album Marassi, nome di quel quartiere che rappresenta la Genova post-moderna, rimasta fuori dalle canzoni di De André, un serpente di strade che arrivano fino al mare, un quartiere che ben rappresenta i giorni nostri, un quartiere di supermercati e palazzi, di relazioni sull'autobus, di vita. Un atto d’amore per il luogo degli ultimi, ma anche cuore pulsante della città, di cui tutti dovrebbero sentirsi parte.

Dai tour nei locali underground ai sold out dei club nelle grandi città italiane, fino al concerto in piazza de Ferrari a Genova, passando per il concerto ai detenuti del carcere di Genova, i live e i racconti personali si intrecciano in un ritratto appassionato di una band che crede ancora nella forza della musica e della scrittura.



Scopri la scheda del film e scarica i materiali disponibili su

https://iwonderpictures.com/projects/exotago

Scopri le tappe del tour con la band su https://iwonderpictures.com/exotago



Scopri il programma completo del Pop Up Cinema Jolly e del Pop Up Cinema Medica Palace su

www.popupcinema.it

Il progetto Pop Up Cinema è promosso e sostenuto da Unipol Banca, Rai Radio2 e CO.TA.BO.