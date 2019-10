Anteprima al Pop Up cinema Jolly: La Belle Epoque

Martedì 29 ottobre a Bologna al Pop Up Cinema Jolly, I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection presentano l’anteprima de LA BELLE ÉPOQUE, in versione doppiata, del talentuoso regista Nicolas Bedos. Dopo il Festival di Cannes 2019 e la partecipazione alla quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, la sorprendente commedia LA BELLE ÉPOQUE sarà nelle sale italiane dal 7 novembre, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.



LA BELLE ÉPOQUE di Nicolas Bedos



(Francia 2019, 1h55m)



Victor è un uomo all’antica che odia il presente digitale. Quando un eccentrico imprenditore, grazie all’uso di scenografie cinematografiche, comparse e un po’ di trucchi di scena, gli propone di rivivere il giorno più bello della sua vita, Victor non ha dubbi. Sceglie di tornare al 16 maggio del 1974: il giorno in cui in un café di Lione ha incontrato la donna della sua vita, la bellissima Marianne. Una sceneggiatura da Oscar® che vede protagonista un cast di stelle del cinema francese - da Daniel Auteuil a Fanny Ardant, da Pierre Arditi a Guillaume Canet fino ad arrivare alla rivelazione di Cannes 2019 Doria Tillier – riuniti insieme per mettere in scena una commedia elegante e nostalgica, capace di far ridere ed emozionare il pubblico di ogni età. Un film che si muove in un perfetto equilibrio fatto di dialoghi serrati, esilaranti ed emozionanti, scenografie meravigliose e una colonna sonora di grandi e indimenticabili successi.



E voi, se poteste rivivere il giorno più bello della vostra vita, quale scegliereste?



Uscita: 7 novembre (I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection)



CODICI SCONTO PER I LETTORI



Per prenotare un biglietto ridotto a 7 euro invece che 9 euro i lettori possono seguire il seguente link: http://iwonderpictures.it/epoque/



codice: BE29PR