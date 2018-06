Martin Scorsese a Bologna: due eventi per incontrare il regista premio Oscar

Il grande regista della "New Hollywood" Martin Scorsese sarà a Bologna per due grandi eventi legati al "Cinema Ritrovato".

Taxi Driver, Quei bravi ragazzi, The Aviator, The Wolf of Wall Street: sono solo alcuni dei capolavori firmati dal regista premio Oscar che sabato 23 giugno si dividerà fra il Teatro Comunale (18.30) e Piazza Maggiore (21.45).

Il primo appuntamento: ore 18.30 presso il Teatro Comunale, dove Scorsese converserà con Valeria Golino, Alice Rohrwacher, Jonas Carpignano e Matteo Garrone: per acquistare il biglietto e accedere al Comunale fare riferimento al sito www.ilcinemaritrovato.it (5 euro)

Il secondo appuntamento: ore 21.45 in Piazza Maggiore dove il regista introdurrà il film ‘Enamorada’ da lui restaurato (il film è di Emilio Fernàndez). Accesso libero fino ad esaurimento dei posti.