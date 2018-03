Martina Luchena incontra i fan bolognesi

OVS ospita la nota beauty influencer Martina Luchena per un appuntamento speciale alla scoperta dei trend del make up e dei nuovi colori per un’estate alla moda. Giovedì 15 marzo l’imperdibile meet&greet per tutte le fan presso lo store OVS di Bologna, in via Bassi, a partire dalle 16.



Dopo la partecipazione alle edizioni 2017 di MTV The Hottest, Martina Luchena, una tra le prime influencer del settore in Italia con migliaia di follower su Instagram e Facebook, è da dicembre il volto del beauty della trasmissione pomeridiana di Rai2 “Detto Fatto” con i suoi seguitissimi tutorial di trucco.



Il meet&greet sarà l’occasione per svelare i segreti di bellezza di Martina e rispondere alle domande e alle curiosità di tutte le appassionate del mondo della bellezza.