Da venerdì 6 al 10 aprile "Martini Elettrico 2018" al Conservatorio G. B. Martini: concerti di musica sperimentale



Dalla formazione ai concerti: ritorna per la terza edizione “Martini elettrico”, l’iniziativa che proietta il Conservatorio in una dimensione di relazioni geografiche e linguistiche in grado di far riflettere sul senso della sperimentazione e dell’uso delle tecnologie musicali oggi, ma anche del rapporto con altri generi espressivi. Quattro concerti che propongono approcci e stili differenti della musica digitale, dall’arte acusmatica al live electronics, fino ad una serie di opere audiovisive nuovissime. Tutto questo in relazione con idee, partner e musicisti internazionali accomunati da un medesimo spirito di ricerca e libertà espressiva.

Programma:

Venerdi 6 aprile, ore 19>20

AUDIOVISIONI Bacci/Colacicco, Banti/Sgatti, De Nagel/Slotema, Pastorello/Cedee, Turini/Di Francesco

Sabato 7 Aprile, ore 19>20

MUSICA ELETTRONICA / LATINA.IT Meno Infinito, e-cor ensemble

Lunedì 9 Aprile, ore 19>20

MUSICA ELETTRONICA / EDGEHILL.UK Davismoon, Lowndes, Meikle, Schrimshaw

Martedì 10 Aprile, ore 17>20

CORRENTE CONTINUA #2 Maratona di musica elettronica dal vivo e opere acusmatiche: Banda elettroacustica del Conservatorio, D’Amato, Germanø, Siboni, MINUS - Collettivo d'Improvvisazione .