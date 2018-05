Lo scrittore Martino Ziosi presenta Nonostante tutto (L'Erudita edizioni) insieme al blogger letterario Filippo Taddia (Leggoecammino).



lunedì 14 maggio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Nei primi anni del Duemila, sullo sfondo di un piccolo paese della campagna bolognese, due giovani esistenze agli antipodi sono destinate a scontrarsi e impigliarsi in una storia impossibile. Nicola, ragazzo fragile che la vita ha forgiato con violenza e durezza, rendendolo diffidente e impenetrabile, condivide con la madre un dolore straziante che lacera ogni giorno la loro quotidianità. Veronica è una brava ragazza che vuole fare la stronza, con gli altri e con se stessa. sta con un ragazzo che non ama, detesta i genitori e il proprio lavoro, senza far nulla per cambiare le cose. Solo il loro incontro, mentre le strade sdrucciolevoli dell’adolescenza cedono e si sfasciano ad ogni passo, può tirarli su e accompagnarli fino all’età adulta, anche quando sembra che la vita non abbia più voglia di aspettarti. Martino Ziosi, attraverso una lingua pulita e colorata dal dialetto, racconta il lento avvicinamento fra i protagonisti, lasciando che il tempo renda indissolubile il loro legame. seguendo la progressiva crescita interiore dei giovani, l’autore, con occhio discreto ma attento, osserva l’emergere di due grandi forze, dapprima in contrasto, poi complici, facendo sì che i ragazzi diventino l’uno la salvezza dell’altra.



L'AUTORE: Martino Ziosi nasce a san Giovanni in Persiceto, periferia nord di Bologna, dove studia e si laurea in Criminologia. si trasferisce a Milano nel 2013, per seguire l’amore e le velleità di carriera. Lavora come security Manager per un’azienda francese che opera nel settore del lusso.