Elezioni, Marco Rizzo a Bologna l'11 febbraio 2018

Marco Rizzo sarà a Bologna domenica 11 febbraio, per incontrare i cittadini e i lavoratori e illustrare il programma del Partito Comunista per le elezioni 2018. Insieme a lui saranno presentati i candidati per la Camera e il Senato della regione Emilia Romagna. L'incontro si terrà alle ore 10:00 presso il centro sociale ricreativo "Katia Bertasi".