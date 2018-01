Match di improvvisazione teatrale rassegna amatori

Sabato 27 gennaio inizia a Bologna

la Rassegna Amatori MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE



Il Match è una partita spettacolo tra 2 squadre di attori che improvvisano su temi estratti a sorte da un inflessibile arbitro. Il pubblico partecipa attivamente suggerendo i temi, votando l'una o l'altra squadra e determinando il vincitore della serata.



SABATO ore 21

27 gennaio Gialli vs Verdi

10 febbraio Rossi vs Blu

24 febbraio Gialli vs Blu

10 marzo Rossi vs Verdi

24 marzo Finale

07 aprile All Star



PREVENDITA

www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket by Best Union

diritto di prevendita biglietto € 1,50

abbonamento € 3,00