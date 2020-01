Match di improvvisazione teatrale: il calendario 2020 della rassegna amatori

Il Match è una partita spettacolo tra 2 squadre di attori che improvvisano su temi estratti a sorte da un inflessibile arbitro. Il pubblico partecipa attivamente suggerendo i temi, votando l’una o l’altra squadra e determinando l’andamento del match.



Teatro Centofiori • via Gorki 16 Bologna • ore 21.00



CALENDARIO EVENTI

25 gennaio Rossi vs Blu

08 febbraio Gialli vs Verdi

22 febbraio Gialli vs Blu

07 marzo Rossi vs Verdi

21 marzo Finale

04 aprile All Star



BIGLIETTI

intero € 8

ridotto under 10 € 6

abbonamento 6 spettacoli € 45