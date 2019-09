Match di improvvisazione teatrale rassegna Pro: il calendario

Il Match è una partita spettacolo tra 2 squadre di attori che improvvisano su temi estratti a sorte da un inflessibile arbitro. Il pubblico partecipa attivamente suggerendo i temi, votando l’una o l’altra squadra e determinando l’andamento del match.



CALENDARIO

28 settembre BOLOGNA vs TORINO

12 ottobre AREZZO vs BRESCIA

26 ottobre MATCH Uno contro tutti

09 novembre FINALE

23 novembre ITALIA vs QUEBEC

07 dicembre 4x4 - IMPROVVISAZIONE A(T)TRAZIONE INTEGRALE



INGRESSO

intero € 11,00

ridotto under 10 € 7,00

abbonamento 6 spettacoli € 59,00



PREVENDITA

vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket