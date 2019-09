Match d'improvvisazione teatrale: il calendario delle partite-spettacolo

Il Match è una partita spettacolo tra 2 squadre di attori che improvvisano su temi estratti a sorte da un inflessibile arbitro. Il pubblico partecipa attivamente suggerendo i temi, votando l’una o l’altra squadra e determinando l’andamento del match.



CALENDARIO:

30 settembre Buon compleanno Match!

14 ottobre Bologna 1 vs Torino

28 ottobre Bologna 2 vs Arezzo

11 novembre Bologna 3 vs Brescia

25 novembre Improperformance

02 dicembre Finale



PREVENDITA

vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket by Best Union