Sabato 30 marzo 2019, alle ore 17.30 La Corte di Felsina presenta la mostra d’ arte MATER-IAL & SPIRIT

La madre terra è il grande guscio che custodisce la vita. Le leggi della natura regolano i ritmi degli esseri che la abitano, scandiscono il tempo con un sistema autonomo, diverso da quello che oggi, spesso, l’umanità vuole modificare, sconvolgendo, così, l’ordine delle cose e a volte, spezzando gli equilibri perfetti che la natura ha donato al mondo sin dalla notte dei tempi. Tornare al rispetto per la madre Terra! Addentrarsi nella consapevolezza di quanto sottile sia quel filo che tiene in equilibrio l’ecosistema, è lo scopo di questa mostra che unisce l’amore per la vita del pianeta all’amore per la vita dello spirito, poiché l’uno non può far a meno dell’altro.

Dieci artisti espongono opere di pittura, scultura, grafica e fotografia

Enrico Checchi e Stefania Gazzotti, Daniela De Simone, Luca Donati , Tiziana Gualandi, Irene Manente Mariquita, Graziella Massenz Nagra, Monica Menarini, Martina Santarsiero, Nicoletta Spinelli, Xelah Art Studio



Alle ore 17.30 - La storica dell’arte Anna Rita Delucca e l’esperta olistica Claudia Malaguti presentano il volume ‘IL SENTIERO DEI CRISTALLI. Storia, mito arte, cristalloterapia ( Cordero Editore , Genova)



Un percorso che conduce alla scoperta dell’affascinante mondo dei cristalli, energia pura della natura, a nostro servizio. Un viaggio intrapreso partendo da due punti di visione differenti: uno orientato sull’ approfondimento della storia, mito, arte, religioni, estetica e colori di queste pietre straordinarie che la terra ha donato all’ umanità; l’altro concentrato sull’ aspetto esoterico/energetico dei cristalli e delle loro proprietà..



(Entrata libera ,30 posti seduti )



Ore 18.45 Aperitivo offerto dallo staff



Giovedi 4 aprile alle ore 18. Incontro con gli studiosi Giancarlo Canducci e Grazella Massenz ‘Reincarnazione e Arcangeli’ (Entrata libera ,30 posti seduti )



Sabato 6 aprile alle ore 17.30 . Incontro con l’artista e studiosa Irene Manente

DONNE: ALCHIMIE E PASSIONI. Remedios Varo e Leonora Carrington

La vita e l’arte di due grandi artiste del Novecento ispanico (Entrata libera ,30 posti seduti )



Sabato 13 aprile alle ore 17.30 Incontro con l’artista Tiziana Gualandi

MANDALA Tante culture, un solo cerchio. I labirinti architettonici nell’arte e i labirinti spirituali dei mandala

Ore 18.15 la scrittrice Valeria Assenza presenta il libro su mito e poesia

A ESSENZA ( edizioni Kimerik)





La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19 fino a domenica 14 aprile 2019, presso La Corte di Felsina, a Bologna, via Santo Stefano 53. www.lacortedifelsina.it (Entrata libera)

