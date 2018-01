Domenica 14 gennaio matinée al cinema Lumière con proiezione con colazione: "I(n)soliti ignoti, nuovi protagonisti del cinema italiano".



Cineteca di Bologna inaugura l’anno nuovo con le matinée della domenica al cinema Lumière. L'inziativa rinnova una tradizione antica proponendo una selezione contemporanea: I(n)soliti ignoti, nuovi protagonisti del cinema italiano presenta infatti le migliori opere italiane prime e seconde uscite in sala nel corso del 2017. A rendere ancora più piacevole il tutto si aggiunge la colazione prima del film a cura del Forno Brisa, inclusa nel prezzo del biglietto.

Appuntamento al Cinema Lumière ogni domenica, dal 14 gennaio al 25 febbraio, alle ore 10.30. Specialty coffee e pasticceria del Forno Brisa per tutti gli spettatori, a seguire film.

La rassegna proposta condurrà fino alla prossima edizione del festival Visioni Italiane, al via il 28 febbraio. Un'occasione unica per scoprire i nuovi protagonisti del nostro cinema. Opere differenti per storie, generi e stile che svelano inediti e sorprendenti sguardi d’autore. A ogni lungometraggio è abbinato uno dei corti premiati all’edizione 2016 del festival.

Il pubblico in sala potrà votare i film insieme a una giuria composta da Amici e Sostenitori della Cineteca, assegnando il premio alla migliore opera prima o seconda, che sarà attribuito durante la serata di premiazione di Visioni Italiane.