Matteo Trevisani presenta il "Libro dei fulmini"

“L’anno della mia morte era iniziato bene. Da qualche tempo avevo cominciato ad andarmene in giro per Roma, da solo, a scoprire cose che la memoria di tutti aveva dimenticato.

Non avrei mai potuto immaginare che, mentre per la prima volta mi pareva di vivere una vita tranquilla, senza bruschi stordimenti dell’animo, il destino preparava per me un viaggio. Un viaggio di ritorno attraverso il mondo dei morti”.



Simone Caltabellota, l'incredibile editore di Atlantide Edizioni, torna a trovarci in libreria, questa volta in veste di accompagnatore di Matteo Trevisani, per presentare insieme a lui "Libro dei fulmini", nuova scommessa letteraria della casa editrice romana.



sabato 24 febbraio, ore 18:30

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Libro dei fulmini, romanzo di esordio potente e assolutamente a sé nella scena narrativa italiana contemporanea, conduce il lettore in una immersione vertiginosa attraverso i tempi e

i segreti di Roma, in un viaggio che lungo le tracce di un antichissimo culto dei fulmini e dei luoghi segnati dalle saette cadute sull’Urbe arriva al regno dell’oltretomba e di nuovo qui, nella terra dei vivi, o almeno di chi si crede tale.

Scandito da uno stile aspro e ritmato, idealmente basato sulla tradizione romana arcaica delle scienze augurali, e interamente tramato su fonti latine antiche, Libro dei fulmini è allo stesso

tempo una storia avvincente di morte e rinascita che si snoda tra due dimensioni e due mondi, e un originale e sorprendente romanzo di formazione.



L'AUTORE: Matteo Trevisani è nato a San Benedetto del Tronto nel 1986. È redattore di Nuovi Argomenti e collabora con Edizioni Tlon. Libro dei fulmini è il suo primo romanzo.